بلومبرج: صادرات النفط السعودي إلى أمريكا قد تسجل أدنى مستوى لها منذ 35 عاما

توقعت وكالة “بلومبيرج” أن تنخفض صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة حتى أدنى مستوياتها منذ 35 عاما إذا أبقت المملكة إمداداتها منخفضة في النصف الثاني من يونيو الجاري.

وأشارت الوكالة في تقرير أعدته استنادا إلى آراء تجار النفط ومحللين، نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن السعودية تصدر حاليا قرابة 133 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، مقابل 1.3 مليون برميل في أبريل الماضي.

وأضافت: “إذا استمر حجم الصادرات منخفضا في النصف الثاني من هذا الشهر، فقد تصل واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الـ 35 الماضية”.

ونقلت “بلومبيرغ” عن ممثلين عن القطاع النفطي في السعودية قولهم إن المملكة لن ترفع على الأرجح من صادرت النفط إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من يونيو.

وأضافت: “قد يؤدي تقليص صادرات النفط السعودية إلى انخفاض احتياطيات النفط في الولايات المتحدة مما سينعكس على أسعار الخام”.