بعد ثلاثين عاما من تأييده لغزو العراق للكويت.. الغنوشي يجري زيارة رسمية للكويت

يجري رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي زيارة رسمية إلى الكويت، بعد تلقيه دعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، نقلها السفير الكويتي في تونس علي الظفيري.

وأفاد بيان لمجلس النواب التونسي بأن الدعوة جاءت في رسالة خطية للغنوشي تتضمن التأكيد على «تعزيز أواصر الصداقة البرلمانية وتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل محل الاهتمام المشترك».

تأتي زيارة الغنوشي بعد ثلاثين عاما من مباركة جماعة الإخوان في العالم العربي وأوروبا، وبالطبع منهم راشد الغنوشي، وقتها لغزو العراق للكويت.

وفي أواخر يونيو من العام 2015، اعترف عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسي حزب حركة النهضة التونسية الإخواني، في حديث صحافي، بأن إخوان تونس وافقوا وباركوا غزو العراق للكويت، وأعلنوا ذلك ضمن قيادات الجماعة الذين ذهبوا وقتها إلى بغداد”.

وقال الأمير تركي الفيصل في حوار له عبر قناة إم بي سي “أيد الإخوان غزو العراق للكويت، وأصابنا ذلك بالاندهاش، رغم أن الكويت نفسها استضافتهم بعد هوربهم من سوريا ومصر وكان لهم نشاط مهم جدا في الكويت، فوجئنا بقيادات الإخوان يباركون غزو العراق للكويت، أتت قيادات الإخوان من كل الدول إلى جدة وكانوا يريدون استطلاع الآراء حول مواقف المملكة، ثم ذهبوا إلى بغداد وأعلنوا تأييدهم لضم الكويت إلى العراق كمحافظة 19”.