اليوم.. يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا

تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى ملعب الأولمبيكو، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية، لمتابعة مباراة يوفنتوس ضد نابولي في نهائي كأس إيطاليا.

ستكون مباراة اليوم النهائي الأول بين الفريقين على لقب كأس إيطاليا، منذ نهائي موسم 2011-2012، الذي حسمه فريق نابولي 2-0 عن طريق إدينسون كافاني من ركلة جزاء، ومارك هامسيك.

وتواجه الفريقان في 172 مباراة، في مختلف البطولات، فاز منهم يوفنتوس في 82 مباراة، وتعادلا في 49 مباراة، بينما فاز نابولي في 41 مباراة.

وعلى مستوى كأس إيطاليا تحديداً، فالفريقان تواجها في 11 مباراة، وفاز اليوفي في 6 مباريات، وفاز نابولي في 5.

مباراتان فقط انتهتا بالتعادل في وقتهما الأصلي، ولجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليفوز اليوفي بواحدة، وينتصر نابولي بالأخرى.

وأحرز نابولي 13 هدفاً في مرمى يوفنتوس، بينما هز فريق “السيدة العجوز” شباك منافسه 14 مرة، لكن النتيجة الأكبر في تاريخ لقاءات الكأس بين الفريقين كانت عام 1978، عندما فاز نابولي 5-0.

ويفتقد يوفنتوس مدافعه المخضرم جوريجو كيليني، الذي تعرض في بداية الموسم لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي لركبته، وهي التي أبعدته حتى الآن، كما سيغيب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي تعرض لإصابة بعد عودة الفرق الإيطالية إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الحجر الصحي في إيطاليا.

ويسعى الفريق لتحقيق أولى بطولاته هذا الموسم، حيث يستهدف الثلاثية، كونه لازال يتواجد في دوري أبطال أوروبا في دور 16، فضلاً عن تصدره للدوري الإيطالي قبل التوقف.

في المقابل يعود المدافع اليوناني القوي كوستاس مانولاس إلى قائمة نابولي، بينما يفتقد خدمات الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.