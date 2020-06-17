تعليم عنيزة: بدء التقدم لمعهد الإدارة أول ذي القعدة

أعلنت إدارة تعليم عنيزة فتح باب الترشح لمنسوبيها لبرامج معهد الإدارة، في البرامج الإعدادية للفصل الدراسي المقبل.

وقالت الادارة في تعميم لها إنها قد تحصر التقديم على بعض البرامج، وفق ما تقرره وزارة التعليم لاحقا، موضحة أن موعد التقديم النهائي أول أيام ذي القعدة المقبل.

وحدد ت الإدارة بعض متطلبات وشروط الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية، وهي تعبئة طلب الالتحاق المرفق كاملا، حيث لن ينظر لأي طلب غير مكتمل، وإرفاق تعريف من جهة العمل موثق يشمل تاريخ التعيين والمرتبة والوظيفة.

كما اشترطت الإدارة على المتقدم أن يكون قد أمضي سنتين على الأقل في الخدمة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة عند التقديم، وإرفاق صورة الهوية الوطنية، وكتابة رقم السجل المدني بدقة.

ويستلزم على المتقدم إرفاق طلبه بصورة شخصية، وصورة من المؤهل الجامعي، وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي مصدقة من جهة العمل، وكذلك خطاب منها بالموافقة على ترشحه.