وفاة أربعة أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في الطائف

توفي أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق داخل منزل شعبي بمركز قيا بمحافظة الطائف.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف، إن مركز التحكم والتوجية بالإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، تلقى في تمام الساعة 10.35، اليوم الأربعاء، بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق بمنزل بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف، عبارة عن اشتعال النار في غرفة وصالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد ويحتوي على أربعة غرف.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص من قاطني المنزل سعوديي الجنسسية، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.