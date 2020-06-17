“فلكية جدة”: الانقلاب الصيفي 2020 الأحد

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن الكرة الأرضية تصل نقطة الانقلاب الصيفي في مدارها حول الشمس هذه السنة يوم الأحد 21 يونيو حيث تصل إلى أقصى شمالها في السماء وستكون مباشرة فوق مدار السرطان عند خط العرض 23.44 درجة شمالًا، وهو أول أيام فصل الصيف فلكيًا في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي وسيستمر 93 يوم و15 ساعه و46 دقيقة.

وأضاف أن الشمس ستشرق في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب في أقصى الشمال الغربي، ذلك لأن الأرض مائلة حول محورها بمقدار 23 درجة ونصف أثناء دورانها حول الشمس، وهي الآن تقع في مكان في الفضاء حيث القطب الشمالي مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وتابع: “سيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكرًا وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهري للشمس عاليًا في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر في الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال السنة، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء وهي أعلى شمس ارتفاعًا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين أنه يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهو أحد أدلة كروية الأرض”.

من المفارقات أن زيادة حرارة الطقس على مستوى الكرة الأرضية تزيد أواخر الصيف أواخر في يوليو و أغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر ، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، فالجليد والثلج لا يزال مترسبأً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف .

من ناحية أخرى، عرفت الحضارات القديمة بأن مسار الشمس الظاهري عبر قبة السماء “طول ضوء النهار” وموقع شروق الشمس وغروبها يتغير بطريقة منتظمة خلال العام وقاموا ببناء مواقع مثل الدوائر الصخرية كتلك التي توجد في انجلترا والتي تم رصفها مع شروق شمس الانقلاب الصيفي.

وهذا الأسلوب لم يكن منعزلا في جزء واحد من العالم ففي نفس وقت بناء الدوائر الحجرية بني اثنين من الأهرامات و أبو الهول في مصر، فعند وقوف الراصد عند أبو الهول يوم الانقلاب الصيفي والنظر باتجاه الهرمين تشاهد الشمس تغرب بينهما تماماً.

بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهريًا بالإنتقال باتجاه الجنوب من جديد وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر القادم.