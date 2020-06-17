“تعليم عنيزة” يستعين بمعلمات التعليم العام للتوسع في رياض الأطفال

أتاحت إدارة تعليم عنيزة، الفرصة أمام شاغلات الوظائف التعليمية من منسوباته في عدد من التخصصات للعمل في مجال رياض الأطفال.

جاء ذلك في تعميم لـ”تعليم عنيزة”، مستندًا لتعميم وزير التعليم بشأن الموافقة على الإطار العام لخطة البرنامج التنفيذي للتوسع في افتتاح رياض الأطفال، الموافقة على حصر الفائض من المعلمات الراغبات العمل بمرحلة رياض الأطفال.

وجاء في التعميم مجموعة من الشروط والضوابط لمن ترغب العمل برياض الأطفال شملت أن تكون المتقدمة تخصص (اقتصاد منزلي، التربية الفنية)، أن تكون على رأس العمل والمرحلة التي تدرس فيها علمًا بأن الأولوية لمعلمة الصفوف الأولية والمرحلة الابتدائية، أو من سبق لها العمل بالصفوف الأولية.

وأضاف التعميم أنه سيكون التكليف برياض الأطفال حتى نهاية العام الدراسي، كما تخضع المعلمة المكلفة برياض الأطفال للتقييم الفني من قبل قسم الطفولة المبكرة فيما يخص إلغاء

التكليف، أو تجديد التكليف من عدمه، مشددًا على إطلاع جميع المعلمات على التعميم، علمًا أن آخر موعد للرد عبر البريد الإلكتروني لقسم شؤون المعلمين الأحد 29/ 10/ 1441، وستكون المفاضلة للتكليف وفق آلية سد العجز.