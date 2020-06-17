“الداخلية” توضح عقوبة التجمعات العمالية الذين لا تربطهم علاقة سكنية واحدة

أعلنت وزارة الداخلية، عقوبة التجمعات العمالية، التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم، ويتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وقالت إن العقوبات في المرة الأولى، تشمل المنشأة أو المسؤول بغرامة قدرها 50 ألف ريال، ومعاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة 5 آلاف ريال، مشيرة إلى أنه في المرة الثانية، تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة 100 ألف ريال، وكل من حضر أو دعا لحضور التجمعات بـ 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول أو من دعا لحضور التجمعات بالإحالة للنيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وحال تكرارها للمرة الثانية سيتم إغلاقها ستة أشهر، لافتة إلى أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه