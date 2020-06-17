أكثر من 29 ألف مستفيد من لقاءات ودورات “مجتمع واع” الافتراضية بالرياض

تمكنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية “مجتمع واع” بمنطقة الرياض، خلال الشهرين الماضيين، من تقديم خدماتها الميدانية والافتراضية لأكثر من 70 الف مستفيد من سكان منطقة الرياض ومحافظاتها بهدف رفع مستوى الوعي لديهم ومكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

اشتملت الحملة التي شارك فيها أكثر من 2300 متطوع على توزيع 20300 حقيبة وقائية و7000 مادة توعوية على المستفيدين في 85 حي و166 مقر للجهات الحكومية والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى إجراء 140 ألف اتصال توعوي وتقديم الإرشادات التثقيفية والاستشارات الصحية لأكثر من 29 ألف مستفيد من خلال اللقاءات والدورات والعيادة الافتراضية.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها علي القباني مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، وجمعية التطوع الصحي “أثر” وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.