160 متبرعًا في حملة التبرع بالدم بحفر الباطن

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، حملة التبرع بالدم، حيث وصل عدد المتبرعين بالدم 160 متبرعًا منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الحالي.

وتأتي هذه الحملة تعزيزًا لثقافة التبرع وتمكين الجميع من التبرع بالدم، تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2020م، وذلك بالمختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي من خلال حجز موعد عبر تطبيق “موعد”.

وتؤكد “صحة حفر الباطن”، أن جميع مراكز التبرع آمنة، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية كافة، إلى جانب تثقيف المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن لإنقاذ المرضى المحتاجين للدم.