الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون الكامل والفوري

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،اليوم، إيران للتعاون الكامل والفوري

و قالت فرنسا، الثلاثاء، إنها تعمل مع الشركاء للضغط على إيران للسماح بدخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية لمواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها

وأفادت باريس بأنها تعمل مع بريطانيا وألمانيا لحمل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة على الضغط على إيران هذا الأسبوع للتعاون على نحو كامل وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في إفادة يومية عبر الإنترنت: على إيران مثلها مثل أي دولة ترسل إليها الوكالة طلبا لدخول مواقع، أن ترد دون تأخير أو شروط للسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة على أراضيها