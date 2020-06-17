دبي تعلن عن استئناف الأنشطة الترفيهية وتسمح لجميع الأعمار بدخول المتاجر

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت رفع القيود عن كبار السن فوق الـ 60 عاما والأطفال دون الـ 12، واستئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة في دبي اعتباراً من يوم غد الخميس 18 يونيو، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وشمل استئناف العمل مجموعة جديدة من الانشطة منها:

ــ المكتبات العامة والمتاحف الخاصة وصالات الفنون

ــ الخدمات المنزلية لرعاية كبار السن وأصحاب الهمم

ــ التجميل المنزلي

ــ التخييم احواض السباحة مراكز اللياقة

ــ الرياضات والحدائق المائية

ــ مناطق الرياضة وألعاب الاطفال في الحدائق والشواطئ العامة

ــ استئناف عمل مختلف قاعات العرض السينمائي