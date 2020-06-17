أسر ضحايا أمريكيين يطالبون قطر بتعويضات عن تمويل إرهابيين

طالبت عائلات ضحايا أمريكيين قتلوا في إسرائيل بتعويضات من قطر على خلفية تمويلهات، بزعم مساعدات إنسانية، لمنظمات مصنفة إرهابية دوليا نفذت هجمات خلال السنوات الماضية.

ووفقا للدعوى التي أقامها المحامي الأمريكي البارز ستيفن بيرل، نيابة عن أسر عدد من الضحايا الذين تسبب التمويل القطري في مقتلهم؛ فإن من بين المدعين في القضية عائلة تايلور فورس، الضابط السابق بالجيش الأمريكي، الذي قتل على يد أحد عناصر حركة حماس في العام 2016.

وقبل عامين أقرت الولايات المتحدة قانون باسم “تايلور فورس” الذي يمنع تمويل المنظمات الداعمة للإرهابيين، بضغوط من عائلة وأصدقاء الضابط السابق، والذي كان يقوم بدراسة الماجستير عندما تعرض إلى الطعن قبل أربع سنوات.

وفي وقت سابق أفرجت وسائل إعلام دولية عن صور كشفت حقائب أموال في سيارة السفير القطري في فلسطين، كانت في طريقها إلى قيادات حماس في غزة، ما أغضب السلطة الفلسطينية التي أدانت الأمر وأصدرت بيانا تساءل لماذا تختص قطر قيادات حماس بالمساعدة والطريق الرسمي لمساعدة الفلسطينيين محدد أمام العالم من خلال السلطة الفلسطينية الفعلية؟.