الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

أعلن صنوق التنمية السياحي الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير السياحة.

وتشغل الأميرة هيفاء بنت محمد منصب النائب في وزارة السياحة للاستراتيجية والاستثمار، وعملت على تطويل الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتشرف الآن على وضع اللوائح والأنظمة والخطط لتحقيقها، كما شغلت سابقا منصب الأمين العام لسباق الفورمولا إي وقد عينت مؤخرا بمجلس إدارة هيئة الطيران المدني.

ويشغل إحسان بافقيه منصب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويمتلك خبرة امتدت لأكثر من عشرين عاما في قطاع الاستثمار المصرفي.

كما يشغل ستيفن جروف منصب محافظ صندوق التنمية الوطني، ويمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق التنموية وسبق له العمل نائبا لرئيس بنك التنمية الآسيوي، ويشغل محمد عمران عضوية مجلس إدارة بنك ساب ورئيس مجلس إدارة شركة أوركس السعودية وعدة شركات أخرى.

ويشغل محمد الحوقل عضوية مجلس إدارة البنك الأهلي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة عبد اللطيف العيسى وعدد من الشركات الأخرى.