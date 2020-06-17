حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس 13 أغسطس المقبل موعداً لاستكمال منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، على أن تختتم المسابقة يوم السبت 12 سبتمبر .
وأعلنت اللجنة اليوم مواعيد انطلاق وختام مسابقات الموسم الرياضي المقبل 2020-2021، حيث ستنطلق النسخة المقبلة من دوري الدرجة الثانية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر المقبل ، وتختتم يوم الجمعة 30 / 4 / 2021 , وسينطلق الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً يوم السبت 19 سبتمر المقبل،ويختتم الجمعة 16 / 4 / 2021 ، وينطلق دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً يوم السبت 26 سبتمبر المقبل ويختتم يوم السبت 10 / 4 /2021 .
فيما سينطلق الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عاماً يوم الجمعة 18 سبتمبر المقبل ويختتم الخميس 14 / 4 / 2021 ، ودوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً ينطلق يوم الجمعة 25 سبتمبر المقبل ويختتم يوم الجمعة 9/ 4 / 2021 ، فيما سينطلق الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عاماً يوم السبت 19 سبتمبر المقبل ويختتم يوم الجمعة 9 / 4 / 2021 ، وينطلق دوري ممتاز البراعم تحت 13 عاماً يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 ويختتم يوم الجمعة 26 /3 / 2021 م .
بدء استكمال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 13 أغسطس المقبل
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس 13 أغسطس المقبل موعداً لاستكمال منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، على أن تختتم المسابقة يوم السبت 12 سبتمبر .