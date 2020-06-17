المجلس العالمي للسفر والسياحة: المملكة في القائمة الأولى من حيث الدول الآمنة والنظيفة للزيارة

وضع المجلس العالمي للسفر والسياحة wttc المملكة العربية السعودية في القائمة الأولى من حيث الدول الآمنة والتي حازت ختم السلامة والصحة العالمية.

وتضمنت القائمة التي نشرها الحساب الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة كل من سلوفينا وبلغاريا والمكسيك والبرتغال وغيرها، وجاءت المملكة على رأس هذه القائمة.