مصر تفرض رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

فرضت السلطات المصرية رسم تأشيرة دخول “فيزا” على مواطني 5 دول في مجلس التعاون الخليجي وهي “السعودية، الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان”.

وقرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان) طبقاً لأحكام القانون.

ونص القرار على أن يعفى من رسم تأشيرة الدخول من السائحين القادمين البلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ ونهاية الموسم السياحي الصيفي.