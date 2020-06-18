بلدية العويقيلة تنفذ جولات رقابية لتطبيق الاجراءات الاحترازية

‫‏⁧‫واصلت صحة البيئة‬⁩ في بلدية محافظة ⁧‫العويقيلة‬⁩ جولاتها الرقابية وضبطت أكثر من 50 كيلو من الحلويات والمواد المستخدمة في اعدادها مابين منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك واتخذت الإجراءات النظامية حيال المحلات المخالفة وأكدت البلدية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما تواصل البلدية الاجراءات الاحترازية من اعمال الرش والتعقيم للممرات والارصفة امام الاسواق والمحلات ومنازل المواطنين ومتابعة المحلات والتزامها بالاجراءات الاحترازية مثل توفير المعقمات والكمامات في اماكن بارزه بمداخل المحلات اضافة الى التشديد على التقيد بالمسافة الامنة بين المتسوقين.

يأتي ذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية وبمتابعة من سعادة امين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري.

وبإشراف من رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم الذي أكد بأن الاجراءات الاحترازية والجولات الرقابية مستمرة داعياً المواطنين الى سرعة الابلاغ عن اي ملاحظات على الرقم ٩٤٠.