100 مليار دولار ثروات نساء الإمارات

كشفت مجموعة بوسطن الاستشارية عن أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراءً، وأن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023.

وقالت مجموعة بوسطن ، التي تتخذ من دبي مقرا لها في تقرير أصدرته ونشرته صحيفة “البيان” الاماراتية في عددها الصادر اليوم الخميس إن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية، حيث تتجاوز ثروة النساء في الدولة 100 مليار دولار.

ووفق التقرير ، من المتوقع أن تتجاوز ثروات نساء الإمارات نظيراتهن في السعودية خلال السنوات المقبلة على وقع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8 بالمئة مقارنة بنحو 5 بالمئة في السعودية.

وقال التقرير إن هناك نظرة واعدة مماثلة تتكشف خارج قطاع التعليم وتتزايد القيادة النسائية في المنطقة، حيث تشهد الإمارات نمواً 2 بالمئة ونمواً أعلى في عدد القيادات النسائية.