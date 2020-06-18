“رويترز”: الاتحاد الأوروبي يفاوض “جونسون آند جونسون” على لقاح ضد كورونا

كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها، أن المفوضية الأوروبية تخوض مفاوضات أولية مع شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية حول إمكانية شراء لقاح تجريبي تطوره للوقاية من فيروس كورونا.

وتعد هذه المفاوضات الأولى من نوعها من جانب السلطة التفيذية للاتحاد الأوروبي منذ حصولها على تفويض من حكومات التكتل لاستخدام أموال صندوق طوارئ تبلغ مخصصاته أكثر من ملياري يورو، لإبرام صفقات مع 6 منتجين للقاحات ضد فيروس كورونا.

وأكد مسؤول رفيع في القطاع الصحي بإحدى دول الاتحاد لـ”رويترز” أن اتفاقا مفترضا بين الاتحاد الأوروبي و”جونسون آند جونسون” لا يزال “قيد الإعداد”.

وقال مصدر آخر في الاتحاد إن المفوضية أجرت اتصالا هاتفيا مع “جونسون آند جونسون” الثلاثاء الماضي بشأن الاتفاق المحتمل.

من جانبها، ردت الشركة على طلب التوضيح من الوكالة، بالقول إنها منخرطة بالفعل في مباحثات مع عدة حكومات ومنظمات عالمية في سياق سعيها لتطوير لقاح ضد “كوفيد-19″، ورفضت تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.

وتخطط “جونسون آند جونسون” لبدء التجارب السريرية على البشر للقاحها في النصف الثاني من يوليو القادم.

والأسبوع الماضي، أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا أنها حصلت على 400 مليون جرعة للقاح مرشح من صنع شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” التي تطوره بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد”.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضا إلى إبرام صفقة حول اللقاح مع شركة “سانوفي” الفرنسية لصناعة الأدوية واللقاحات.