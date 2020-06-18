ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر في مكة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية ، بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة كميات كبيرة من الكمامات القماشية مجهولة المصدر ، بحوزة عمالة وافدة .

و أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد ، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة في النكاسة بمكة المكرمة ، و تم إتخاذ اللازم و إتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة للجهات المختصة.

و تؤكد الأمانة على المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين