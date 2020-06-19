هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير #صباح_الخير #يوم_الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية ونجران و أجزاء من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.