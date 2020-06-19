الهلال الأحمر يطلق حملة «دمك حياة لغيرك» في 12 منطقة بالمملكة

قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم شكره وتقديره لكل من شارك في حملة التبرع بالدم التي اقامتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف كل عام 14 يونيو سواء من منسوبي ومتطوعي الهيئة.

لاسيما وأن العالم بأسره هذا العام يحتفل بهذه المناسبة وسط ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا وقلة عدد المتبرعين في المستشفيات نتيجة تلك الجائحة حيث أتت هذه المبادرة من منطلق احساسنا في الهيئة بالمسؤولية الإنسانية والمجتمعية تجاه الحالات الحرجة في المستشفيات والتي تحتاج إلى التبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الدكتور القاسم بأن الهيئة حرصت هذا العام على التنسيق مع بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة بالتواجد في مقرات الهيئة الرئيسية بمختلف مناطق المملكة، مراعاة أعلى معايير السلامة الصحية بالشراكة مع القائمين على بنوك الدم حيث تم تجهيز غرف في مقرات الهيئة بمختلف فروعها تتوافق مع اشتراطات السلامة والاحترازات الصحية.

وشارك في الحملة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر في 12 منطقة إدارية من مناطق المملكة أكثر من 514 متبرعًا من الموظفين والمتطوعين بالهيئة، والذين ساهموا في التبرع بـ 231,300 مليجرام من الدم.

وأكد معاليه إلى أن التبرع بالدم هو عمل إنساني من صميم عمل الهلال الأحمر، ولقد أطلقت الهيئة هذه الحملة لدعم القطاعات الصحية، لاسيما في ظل احتياج بنوك الدم إلى المزيد من الوحدات خلال الأزمة الراهنة، فضلا عن كونه عملا صحيًا له العديد من الفوائد الصحية على الفرد.

الجدير بالذكر بأن التبرع بالدم له العديد من الفوائد الصحية من أهمها زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة و زيادة نشاط الدورة الدموية ، كما أن التبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.