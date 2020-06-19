إصابة جديدة بـ #كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن أن “أخر جولة من الفحوص التي خضع لها لاعبو وأطقم أندية البطولة في وقت سابق من الأسبوع الحالي كشفت عن حالة إيجابية جديدة واحدة”.

ولم تكشف الرابطة عن اسم الشخص الذي جاءت نتيجته إيجابية أو عن النادي الذي ينتمي إليه.

وقالت الرابطة في بيان “تستطيع رابطة الدوري الممتاز إنه تم إخضاع 1541 شخصاً ما بين لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية لفحوص كوفيد-19 وجاءت نتيجة شخص واحد إيجابية”.

ومنذ عودة اللاعبين لتدريبات الالتحام الجماعية في الشهر الماضي أجريت الفحوص عليهم مرتين في الأسبوع وتم اكتشاف 17 حالة إيجابية خلال تسع جولات من الفحوص أجريت حتى الآن.

واستؤنفت الأربعاء مباريات الدوري الممتاز في إنجلترا، بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.

وفي أول مباراتين بعد العودة تعادل أستون فيلا دون أهداف مع شيفيلد يونايتد، بينما فاز مانشستر سيتي حامل اللقب على أرسنال اللندني 3-0.