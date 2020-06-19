تركيا تغرق ليبيا بـ”الدولار المجمد”

نجحت عصابات تركية في تهريب 3 ملايين “دولار مُجمّد” إلى ليبيا، لبيعها في السوق السوداء، ضمن أنشطتها في غسيل الأموال.

وأوضح تاجر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن “الدولار المُجمّد هو المعروف بالدولار الليبي، المُهرب من ليبيا بعد 2011، وتم تعميم أوراقه في البنوك المركزية”، مشيراً إلى أن العُملة لا تعد مزورة وآلة عد الأموال تقبلها، وفقاً لما ذكرته قناة “218” اليوم الجمعة.

وأكد المصدر عدم إمكانية إيداع هذه العُملة في البنوك، بسبب التعرف على أرقامها التسلسلية باستثناء ليبيا، الذي قال إن نظامها البنكي ضعيف ولا يمكنه كشفها.

وبين أن متداولي هذه العملة يمكنهم استبدالها في محال الصرافة والسوق السوداء أو استخدامها في شراء سلع مختلفة، موضحاً أن تجار الدولار المُجمّد يبيعونه بنصف قيمته.

وانتشر الدولار المُجمّد خلال السنوات الماضية في السودان ومصر والعراق وتركيا، حتى بات يباع علناً، فيما أصدرت بعض البنوك العربية تحذيرات من التعامل بها، وأكدت أن جزءاً منها مزور ويتم التحايل به بين المتداولين، فضلاً عن استغلاله في عمليات مضاربة كبيرة.