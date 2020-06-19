ترامب يهدد بـ”انفصال اقتصادي كامل” عن الصين.. وبكين ترد: لن يكون في صالحكم

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ب”الانفصال الكامل” بين الاقتصادين الأميركي والصيني، وقال إنه “يبقى خياراً سياسياً محتملاً”.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين”.

وأضاف أن موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

وقال لايتهايزر، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وإن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن.

ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترمب «لإعادة هيكلة» منظمة التجارة العالمية، حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض، على حد قوله، مع قواعد التجارة الحرة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن مسؤولاً صينياً كبيراً أكد له بدوره التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع الأميركية.

والتقى بومبيو، الأربعاء، في هاواي، المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي، لمناقشة التوترات المتصاعدة.

وردت وزارة الخارجية الصينية بالقول إن تصريحات ترامب عن الفصل الكامل بين الاقتصادين الأميركي والصيني ستضر بالولايات المتحدة.