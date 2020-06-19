روسيا: 7841 ضحية لـ #كورونا.. بينهم 500 طبيب

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063 إصابة.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 7841 حالة وفاة بعد تسجيل 182 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 324406 حالة بعد تسجيل 10443 حالة.

وأعلنت رئيسة جهاز الرقابة الصحية الحكومي، آلا سامويلوفا، وفاة قرابة 500 من أعضاء الفرق الطبية الروسية من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وكان مسؤول في وزارة الصحة ذكر في 26 مايو أن عدد الوفيات المؤكد بلغ 101.