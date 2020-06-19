فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي.. و6 إجراءات احترازية ضد #كورونا

بدأت وكالة المسجد النبوي، اليوم، فتحا تدريجيا لسطح ⁧‫الحرم الشريف في صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩، من خلال السلالم 37، 34، 21، 8، 5.

ويأتي هذا الإجراء للتوسعة على المصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك، دون التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه.

وشددت الوكالة على تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة، مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف، وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.