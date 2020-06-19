الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم (الجمعة)، إن دولة الكويت تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أن تأكيدات الكويت تأتي انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة.

واستطرد: التدخلات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.