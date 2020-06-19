“البيئة”: استقبال أكثر من 69 ألف طلب إلكتروني لخدمات الثروة الحيوانية عبر منصة أنعام بلس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استقبال أكثر من 69 ألف طلب إلكتروني لخدمات الثروة الحيوانية عبر منصة أنعام بلس، من بداية يناير وحتى 15 يونيو 2020م.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن طلبات إذن الاستيراد شملت بيض التفقيس، الطيور الحية، المنتجات الحيوانية، المخلفات الحيوانية، أغراض علمية وبحثية، الصقور والحبارى، النحل وملكات النحل، أدوات ومستلزمات بيطرية، أجهزة بيطرية، مشخصات بيطرية، مستحضرات بيطرية، سائل منوي للخيل، الخيل الدائم.

وشملت طلبات الخدمة البيطرية سحب عينات من الحيوانات، موعد تحصين، تعداد ماشية، تفعيل البطاقة الصحية، موعد لزيارة العيادة، شهادة صحية بيطرية، زيارة طبيب بيطري، إصدار البطاقة الصحية، نقل البطاقة الصحية، التسجيل في قائمة الانتظار.