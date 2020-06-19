لأول مرة بتاريخ الغرفة.. المرأة في مجلس إدارة غرفة الرياض

شكل انضمام سيدتين إلى عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الجديدة الـ 18 بقرار وزير التجار الدكتور ماجد القصبي، حدثًا مهمًا في تاريخ الغرفة، حيث لم يسبق على مدى 60 عامًا انضمام أي سيدة إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة.

ويأتي القرار في إطار تطور زمني واجتماعي تعيشه المرأة السعودية في كافة المجالات بدعم واهتمام من خادم الحرمين الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، فعلى مدى السنوات الماضية شهدت المملكة العديد من القرارات الداعمة للمرأة سواء على المستوى السياسي بتعيين أول سفيرة أو على المستوى القيادي حيث تسلمت العديد من السيدات مناصب قيادية هامة في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وفي هذا السياق، يأتي تعيين خلود بنت عبدالعزيز الدخيل، ولطيفة الوعلان، وهما من الكفاءات الوطنية المتميزة، ولهن جهود كبيرة في تعزيز العمل التجاري والاقتصادي، عبر العديد من العضويات والأنشطة والفعاليات المتنوعة.

خلود الدخيل حاصلة على ماجستير إدارة أعمال في التمويل – الجامعة الأمريكية – واشنطن دي.سي -، وشهادة بكالوريوس علوم في التمويل والتجارة الدولية وتخصص فرعي في الدراسات العربية السياسية والاقتصادية – جامعة جورج تاون – واشنطن دي.سي -، وهي شريك ومؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، وعضو هيئة المقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية ومحلل مالي معتمد وحاصلة على عدة شهادات في الأوراق المالية وتعاملاتها، لديها الكثير من العضويات في لجان ومجالس مختلفة، ولها العديد من المشاركات المحلية والدولية.

أما لطيفة بنت عبدالله الوعلان، فهي حاصلة على بكالوريوس في تطبيقات الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، وماجستير الأعمال من واشنطن في إدارة التكنولوجيا، كما أنها مؤسس ومشارك في تأسيس عدة شركات، حاصلة على جوائز في ريادة الأعمال وبراءة اختراع، شاركت في تأسيس شبكة صلة عام 2012 كمنصة للسيدات المهنيات انضم إليها أكثر من 3000 سيدة، وتولت منصب الرئيس عام 2015، كما تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لانديفر السعودية (منظمة غير ربحية) متخصصة بدعم رواد الأعمال ذوي التأثير العالي.