تركيا تغري الأطفال والقصر في دور الأيتام بـ200 دولار شهريا للقتال في ليبيا

كشف تقارير ليبية، الجمعة، أن حكومة الوفاق والقوات التركية والمليشيات التي تقاتل معها تعمل على تجنيد عدد كبير من الأطفال والقصر من دور الأيتام مقابل الأموال للقتال في الحرب الدائرة بليبيا.

وأفاد تقرير المركز الليبي لحقوق الإنسان أن تجنيد الأطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مصراتة ويتم إغراء القصَّر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي (200 دولار).

ونشر مركز حقوق الإنسان في ليبيا قائمة تضمنت عدد بعض الحالات بالأسماء لتجنيد الأطفال الموثقة في ليبيا، ومنها:

*متين فتحي الغرياري – مواليد 2004

قُتل أثناء القتال مع ميليشيات “ثوار طرابلس”

*أسامة فرج التكروني – مواليد 2003

قتل في مواجهات مع الجيش الليبي على محور عين زارة

*قدري محمد السويعي – مواليد 2004

توفي متأثرا بإصابة في المعارك

*معاذ الطالب المصراتي

“ميليشيات محجوب” – مجلس مصراتة العسكري

*طارق محمد بن راشد – مواليد 2003

ميليشيا “كتيبة الصمود”

أصيب خلال قتاله ضد الجيش الليبي مع الميليشيات التركية

وأضاف المركز أن لديه حالات أخرى عديدة لتجنيد الأطفال تم توثيقها أيضا.