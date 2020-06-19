ازدياد معاناة كبار السن.. أهالي الفرعة بوادي الدواسر يشتكون من مرمى البلدية

اشتكى عدد من أهالي الفرعة في محافظة وادي الدواسر من الأثر البيئي الناتج من مرمى بلدية وادي الدواسر، والذي يبعد حوالي 4 كلم/ عن الحي، داعين إلى معالجة سريعة للأمر من قبل الجهات ذات العلاقة.

وقال المواطن مسفر ال حميضان لـ “الوئام” وهو أحد سكان الحي، إنه مع فجر كل يوم تتجدد أعمال الحرق في المرمى وتتصاعد أعمدة الدخان، مما يتسبب في تلوث الأجواء، خاصة مع وجود عدد كبير من مرضى الربو من كبار السن بالحي.

وأضاف: “سبق وتقدمت بعدة شكاوى إلى بلدية وادي الدواسر بخصوص مرمى البلدية إلا أنها لم ترد ولم تقم بتحويل هذا المرمى”، مشيرًا إلى أن مجموعة من المواطنين يقومون بحرق النفايات فيه ليلاً.

في السياق، أكدت بلدية المحافظة تلقيها شكوى المواطن، مشيرةً إلى أنها تعمل منذ فترة على مرمى جديد للنفايات يبعد أكثر من 10 كلم/ من المحافظة، مشيرةً إلى أن المرمى على وشك الانتهاء وتوقف العمل فيه مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كورونا، وسيتم استئناف العمل فيه بأقرب وقت ممكن. وبينت ” البلدية” أن المرمى القديم في حالة الردم.