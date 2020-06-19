بدء العمل بالتعرفة الجمركية المعدلة لبعض السلع

قرر مجلس الوزراء أن تكون التعرفة الجمركية لبعض السلع بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ونشرت جريدة أم القرى نص القرار الذي جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8287 وتاريخ 9 -2 1441 المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس النصاعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

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تشمل اللحوم ومواد البناء والأقمشة والسجاد وأدوات التجميل.. تعرف على السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها بعد أسبوعين

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