إثيوبيا تصعد في أزمة سد النهضة.. ووزير خارجيتها: سنملأ السد باتفاق أو بدونه

اتهمت إثيوبيا مصر بالمقامرة السياسية، وقال وزير الخارجية الإثيوبي”سنملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي “لسنا ملزمين بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب وليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان قبل ملء السد .

وما زالت الخلافات مستمرة في موضوع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية استمرار الخلافات خاصة في الجوانب القانونية، مشيرة إلى أن الخرطوم الأكثر تأثرا بمشروع سد النهضة.