التعاون_الخليجي في بيان: نقف مع العراق في وجه التدخل التركي #عاجل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

وجدد الطيران الحربي التركي، الجمعة، استهدافه مواقع في شمال العراق، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التركية على شمال العراق إلى 5 مدنيين.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول عراقي محلي، الجمعة، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمال البلاد، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وقال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة دهوك، شمال العراق، طالباً عدم كشف هويته، إن “راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي” على المنطقة فجر الجمعة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان، أن الحجرف شدد في اتصال هاتفي الجمعة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على مواقف المجلس الثابتة تجاه العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون والعراق وخطة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين الطرفين بما من شأنه تحقيق وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات.

وأعرب الحجرف عن تهانيه وتمنياته بالتوفيق للوزير حسين بمناسبة توليه مهام عمله الجديد.