مستندات مسربة تفضح “إخوان السودان”.. 80 ألف يورو لعلاج “ضرس” ابنة قيادي سابق

كشفت مستندات تم تسريبها لعناصر نظام الإخوان السابق في السودان الكثير من المفاجآت وأظهرت بوضوح حالات الفاسد الضارب بكلتا يديه على مقاليد الأمور قبل قيام الثورة.

وكشف مستند تم تسريبه في وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة مذهلة حيث بلغت قيمة علاج “ضرس” واحد فقط لابنة أحد قيادات الإخوان حوالي 80 ألف يورو وفي أحد مستشفيات ألمانيا برغم من توافر العلاج بالمستشفيات السودانية وقتها وبالمجان لقيادات الدولة.

وبحسب ناشطون فإن القيادي صاحب الاختصاص في المنشور المسرب نائب رئيس الجمهورية الأسبق الحاج ادم.

وعلق ناشطون بالقول إن المبلغ وقتها كان يساوي تأسيس مستشفى جديد في واحدة من الولايات أو أطراف العاصمة مستغربين انعدام الدواء والعملة الصعبة التي ضربت البلاد أواخر أيام النظام البائد حيث كانت الخزانة السودانية فارغة من أية أموال.