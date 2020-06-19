الكويت تبرر دعوة الغنوشي لزيارتها.. وتؤكد: موقف الغنوشي من غزو الكويت مثل غيره

بررت الكويت دعوة رئيس البرلمان التونسي راشند الغوشي لزيارتها، بعد موجة غضب أثارها نشطاء كويتيون بسبب مباركة الغنوشي لغزو العراق للكويت.

وفي توضيح من مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي وجه دعوة الزيارة، ذكر بيان “بشأن موقف الغنوشي من الغزو العراقي، فهو موقف مرفوض ومستنكر من كل الكويتيين، ولا مجال للمزايدة فيه، لكن علينا فقط أن نستذكر أن القيادة السياسية الكويتية الحالية والسابقة دعت الكثير من رؤساء الدول التي وقفت موقفا سلبيا من الحق الكويتي، وهذا لا يعني أن القيادة السياسية نست مواقف تلك القيادات والدول، لكننا نضعها في باب المصلحة السياسية والحيوية الاستراتيجية، و لو كانت القيادة السياسية تريد الوقوف عند عام ١٩٩٠ لكانت الكويت لديها علاقات فقط مع ١٢ دولة عربية، فهناك قضايا مستجدة وملفات متسارعة تستوجب التنسيق والتحاور مع مختلف الدول (نقول الدول وليس الأشخاص) خاصة على القضايا العربية والإسلامية التي تتطلب تعاونا وتنسيقا عاليا”.

ويجري رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي زيارة رسمية إلى الكويت، بعد تلقيه دعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، نقلها السفير الكويتي في تونس علي الظفيري.

وتأتي زيارة الغنوشي بعد ثلاثين عاما من مباركة جماعة الإخوان في العالم العربي وأوروبا، وبالطبع منهم راشد الغنوشي، وقتها لغزو العراق للكويت.

وفي أواخر يونيو من العام 2015، اعترف عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسي حزب حركة النهضة التونسية الإخواني، في حديث صحافي، بأن إخوان تونس وافقوا وباركوا غزو العراق للكويت، وأعلنوا ذلك ضمن قيادات الجماعة الذين ذهبوا وقتها إلى بغداد”.

وفي فيديو يعود لعام 1990 ظهر راشد الغنوشي وكان وقتها في السودان، مهددا بتنفيذ عمليات إرهابية في الدول التي كانت ستشارك في تحرير الكويت قائلا “الدولة التي تعتدي على العراق سندمر مصالحها في كل مكان، لم يبق وجود غربي في أمة الإسلام إذا ضربت العراق”.