ضبط 6 أطنان من التبغ المخلوط في مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 5 طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك من خلال الحملات الرقابية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية قامت بضبط موقعين في أبومراغ عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل، يتم داخلها خلط وعمل الجراك وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته و إتلافه 6000 كغم وتم حجز المركبة المستخدمة للنقل ومكينة العجن و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.

وأكد المالكي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.