برشلونة يتعادل سلبيا مع إشبيلية.. ويقدم هدية لريال مدريد #برشلونه_اشبيليه

أسقط نادي إشبيلية متصدر الدولي الإسباني في فخ التعادل السلبي، وقدم هدية على طبق من ذهب لريال مدريد لجمع النقاط في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب “راموس سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”، وهي المباراة التي أقيمت بدون جمهور بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بهذه النتيجة لا يزال برشلونة يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 62 نقطة، بينما إشبيلية فى المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ولم تشهد المباراة أحداثا مثيرة، في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 21 سدد النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة مباشرة ولكن اصطدمت المرة برأس مدافع الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 25 سدد إيفان راكيتيتش كرة صاروخية لتمر بجوار القائم، ولم يشهد الشوط فرصا خطيرة، بخلاف هاتين الفرصتين.

وغاب عن البارسا فى لقاء اليوم، الرباعى فرانكى دى يونج وسيرجى روبرتو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلى للإصابة، والفرنسى صامويل أومتيتى بداعى الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما عاد جوردى ألبا عقب انتهاء ايقافه الذى غاب بسببه عن مواجهة ليجانيس السابقة.

ويلتقي الغريم التقليدي ريال مدريد مع مضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد على ملعب “الأنويتا” في مباراة ستكون صعبة على كتيبة المدرب زيدان، وفي حال الفوز سيخطف الريال الصدارة بفارق المواجهات المباشرة مع البارسا.