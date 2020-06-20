فرنسا: فتح السينمات والكازينوهات والملاعب.. بعد غد

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارًا من الإثنين، مضيفة أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءًا من 11 يوليو بحضور خمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

وقالت الحكومة في بيان اليوم السبت، إن “تحسن الوضع الصحي” المرتبط بوباء كورونا يجعل من الممكن “رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته”.

وتوقفت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 نهائياً في 8 مارس بسبب الوباء، ويأمل دوري كرة القدم للمحترفين بأن يبدأ الموسم المقبل في 23 أغسطس.

وسجلت فرنسا 14 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 29617، وفقاً لبيان رسمي صدر الجمعة.

وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب وحلبات السباق إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.

وأضافت أن إعادة فتح الملاهي الليلية والمعارض واستئناف الرحلات البحرية الدولية قد يتم في سبتمبر إذا استمر الوباء في الانحسار.