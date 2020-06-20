البرلماني العراقي: تحويل ملف الاعتداءات التركية إلى مجلس الأمن

دعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، السبت، إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الاعتداءات التركية.

وطالب نواب اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات الممكنة، التي تجعل تركيا تتراجع عن هذا الخرق السافر واستخدام القوة تجاه الأراضي العراقية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير التركي في العراق مجدداً وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الانتهاكات الأخيرة.

حكومة إقليم كردستان، من جهتها، دانت القصف التركي لمناطق إقليم كردستان، وهي الأحداث الأخيرة التي وقعت في المناطق الحدودية وألحقت بالمواطنين وقرى تلك المناطق خسائر بشرية ومادية.

وقُتل 5 مدنيين على الأقل في غارات للطيران التركي، في ثالث أيّام عمليّة عسكريّة جوّية وبرّية تشنّها أنقرة شمال العراق ضدّ حزب العمال الكردستاني.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أنّ جنديّاً تركيّاً قُتل أيضا جراء اشتباكات مع حزب العمّال الكردستاني في منطقة عمليّاتها العسكريّة.