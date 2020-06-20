صحفي يسأل ترامب: هل تثق في وزير دفاعك؟.. والرئيس الأمريكي يتهرب من الإجابة

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإجابة عن سؤال طرحته عليه بوابة “أكسيوس” الإخبارية، حول ما إذا كان يثق تماما بوزير دفاعه مارك إسبر، كما لم ينف أنه فكر في إقالته.

وقالت “أكسيوس” إنه عندما سألت ترامب خلال مقابلة أجرتها معه أمس الجمعة، عما إذا كان يستطيع أن يقول بـ”يده على قلبه” إنه يحتفظ بثقته الكاملة في إسبر، رفض الإجابة، وقال: “حسنا، لا داعي لوضع اليد على القلب. لكن إذا ومتى لم أعد أثق به، فسوف تسمعون عن ذلك”.

وتابعت “أكسيوس” أنه عندما سئل عما إذا كان يفكر فعلا في طرد إسبر، كما زعمت وسائل إعلام، تردد ترامب وفضل عدم إنكار ذلك بشكل مباشر. وأجاب: “لم أكن مركزا على ذلك حقا، لأن لدي الكثير من الأمور التي أركز عليها”.

وانتشرت تكهنات بأن ترامب يريد إقالة إسبر بسبب تعليقه على الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي اجتاحت البلاد بعد مقتل جورج فلويد، حيث صرح وزير الدفاع بأنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.

وفي وقت سابق نفى ترامب وجود خلافات له مع إسبر، أو رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، بسبب جلسة التصوير أمام البيت الأبيض بعد فض المظاهرات في محيطه في 1 يونيو.