أطباء السعودية يوثّقون دور المملكة الإنساني في مستشفيات مصر لمكافحة كورونا

يشارك 120 طبيبًا سعوديًا من مختلف التخصصات عبر برنامج الزمالة الطبي في سابقة تطوعية وإنسانية، لمعاونة المنظومة الطبية داخل المستشفيات المصرية وتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورنا إذ لم يمنعهم تفشي وانتشار الوباء العالمي، ليعملوا على مواجهته كباقي الأطباء المصريين .

وأوضحت السفارة السعودية لدى القاهرة فى بيان لها اليوم (السبت) أن الحضور المميز الذي يسجله الأطباء السعوديون على الصعيدين الإنساني والمهني غير عابئين بالمخاطر المحيطة بهم بسبب هذا الفيروس الخطير ليشاركوا زملائهم المصريين في مكافحة الجائحة تجعلهم وبحق “سفراء للإنسانية”.. فجميعهم يعملون بجد وتفانٍ وإخلاص لمكافحة الوباء، في بادرة ليست فردية أو نخبوية من الأطباء السعوديين، إنما هي بادرة تعكس قيم وأخلاق ومبادئ المجتمع الإسلامي العربي السعودي، لترك بصمة وسيرة عطرة عن هذا الشعب الكريم المعطاء وحكومته الرشيدة المباركة.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز متعب السعدون المتخصص في علاج الأمراض الجلدية والموجود في مصر ضمن برنامج الزمالة الطبي ، “عددنا بين 100 إلى 120 طبيب سعودي، في مختلف التخصصات ومع بداية انتشار الجائحة قررنا ألا نترك مواقعنا شاغرة وأن نتحلى بمسئوليتنا الإنسانية والطبية فبعضنا يقف على الجبهة الأمامية في المواجهة من خلال أقسام الطوارئ وبعضنا يعمل في العيادات الداخلية كالباطنة متسلحين بروح الشجاعة والمسؤولية الإنسانية وضاربين أروع الأمثال في التضامن والإخاء في هذا الوقت العصيب.