الرياض: القبض على تشكيلين عصابيين بحوزتهم 16.558 شريحة اتصال موثقة بأساليب غير شرعية

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (السبت)، من ضبط تشكيلين عصابيين، من مخالفي نظام الإقامة والعمل، امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيلين عصابيين يتكونان من (10) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية ، مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وأضاف العقيد التويجري أنه تم ضبط 16,558 شريحة اتصال وعدد (4) قارئ بصمة وعدد من أجهزة الحاسب والجوال بحوزتهم.

وأشار إلى أن التشكيل الأول يقوم بتهيئة مقر سكنهم لتوثيق وتسجيل الشرائح بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، ويعمل التشكيل الثاني على الترويج لها وبيعها في مركزين تجاريين يعملون بهما.

وأكد، في ختام تصريحاته، أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.