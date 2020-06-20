القائمة الكاملة للفائزين.. مصر تمنح أرفع جوائزها السنوية للراحل لينين الرملي

منحت مصر اليوم السبت جائزة النيل في مجال الفنون، وهي أرفع جائزة سنوية تمنحها الدولة، للكاتب المسرحي لينين الرملي الذي توفي قبل نحو أربعة أشهر عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي مجال الآداب ذهبت الجائزة إلى أحمد علي مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة بينما ذهبت في مجال العلوم الاجتماعية إلى أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق.

وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان التشكيلي السوداني محمد عمر خليل.

وأعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أسماء الفائزين عقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الذي عقد وفق إجراءات خاصة راعت قواعد التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة بالمسرح الكبير لدار الأوبرا.

كما أعلنت الوزيرة عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وفاز بالجائزة في مجال الفنون كل من هدي وصفي أستاذة اللغة الفرنسية ومديرة مركز الهناجر سابقا والفنان التشكيلي فاروق الجبالي، وفي مجال الآداب كل من كاتب الأطفال يعقوب الشاروني وعبد الله التطاوي أستاذ الأدب العربي والكاتب محمد جبريل، وفي مجال العلوم الاجتماعية كل من السفير السيد أمين شلبي وسامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وأحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق.

أما جوائز التفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية فذهبت إلى المخرج الراحل محسن حلمي والفنان التشكيلي أحمد رجب صقر في مجال الفنون، وأحمد بلبولة رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم والشاعر فوزي خضر في مجال الآداب، وأنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة السابق وإبراهيم عبد الله المسلمي أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق في مجال العلوم الاجتماعية.