د. العنزي: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تلاشي و سائل الإعلام

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل ندوةً بعنوان: “تلاشي الإعلام ما بعد كورونا” قدمها الدكتور علي الضميان العنزي رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف وأدارها الإعلامي ناعم الشهري مساء الخميس الماضي.

وبدأت الندوة بكلمة الأستاذ عبدالكريم الفطيمان نائب مدير فرع الهيئة رحب من خلالها بالضيوف والمشاركين.

وأوضح الدكتور علي العنزي أن جائحة كورونا أثرت على جميع مفاصل الحياة بما فيها الإعلام، وأن اعتماد معظم الجماهير في الحصول على المعلومة من مصدرها الرئيس أدى إلى ضعف متابعة بعض الوسائل الإعلامية، حيث لوحظ اعتماد بعض أفراد الجمهور على الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو حسابها في تويتر أو المتحدث الرسمي لاستقاء الأخبار مباشرة دون الاعتماد على الوسائل الإعلامية التقليدية.

وأكد الدكتور العنزي أن وسائل الإعلام السائدة تساهم في تشكيل المجتمع وهذا ما هو ملاحظ في تأثير الإعلام الجديد في تغيير أنماط المجتمع وهذا يتفق مع مقولة عالم الاتصال الشهير ماكلوهان عندما قال: “الوسيلة هي الرسالة”.

وتنبأ الدكتور العنزي أن الذكاء الصناعي سيؤدي إلى تلاشي وسائل الإعلام إن وجدت أنظمة إلكترونية تقوم بعمل التقارير النصية والمسموعة والمرئية لأنشطة المؤسسات دون تدخل بشري وتصل عبر تطبيقات للجمهور دون مؤسسات إعلامية.

واختتم الدكتور العنزي حديثه بالشكر إلى هيئة الصحفيين السعوديين بحائل وإلى مدير الفرع الاستاذ عبداللطيف المساوي، كما شكر مدير الندوة الاستاذ ناعم الشهري بالإضافة لجميع المشاركين في اللقاء.

ثم بدأت مداخلات الحضور واستفساراتهم.

الجدير بالذكر أن الندوة حظيت بحضور العديد من الأكاديمين والإعلاميين وكذلك المهتمين بالإعلام من مختلف مناطق المملكة.