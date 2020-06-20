بسبب الكتاب .. ترامب يتوعد بولتون بدفع الثمن باهظا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قائلا إنه خرق القانون بنشر معلومات سرية في كتابه ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك، كي لا تتكرر حالات كهذه مرة أخرى.

في تغريدة نشرها اليوم السبت سخر ترامب من بولتون بالقول: “واو، وأخيرا أتفق مع المستشار السياسي الفاشل ستيف شميدت، الذي وصف المجنون جون بولتون بأنه رجل حقير فشل في إداء واجبه في حماية أمريكا. وقال أيضا إن بولتون يجب عدم السماح له بالخدمة في الحكومة مرة أخرى. إن هذا الكلام صحيح”.

وأضاف: “من الواضح أن جون بولتون الذي قام الجميع بشطبه من حساباتهم إلى حين قررت عودته وأعطيت له فرصة جديدة، خرق القانون بنشره معلومات سرية وبكميات هائلة. يجب عليه أن يدفع ثمنا باهظا جدا لهذا، كما فعل الآخرون من قبله. لا يجب أن يحدث هذا مرة أخرى!”

وكان البيت الأبيض قد قال ، إن من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشر كتاب يحتوي بشكله الحالي على أدلة تتعلق بمحاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب – وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض – إنها تحتوي على “كم كبير من المعلومات السرية”، مضيفاً في رسالة إلى محامي بولتون تشارلز كوبر أن “بعض المعلومات غاية في السرية” وأن “المسودة لا يمكن أن تنشر أو أن يتم الكشف عنها دون حذف المعلومات المصنفة سرية”.