أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل للوقاية من كورونا

طبقت أمانة العاصمه المقدسه ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة و المرتبطة بالأمانة.

وأوضح المهندس وائل بن صالح حلواني مدير عام خدمه العملاء والتميز المؤسسي، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الإجتماعي والحرص على المحافظة و حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة و أمراض تنفسية .

وأكد حلواني بضرورة التقيد بالنصائح والتوجيهات المبلغة من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع.