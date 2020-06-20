مدير مركز “رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة” موعد التقديم لم يحدد بعد

أفاد المدير العام لمركز الرعاية المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة الاستاذ، خالد بن سعد الحارثي بأن بداية التقديم لم تحدد من قبل من الوزارة وأن ماصرح به أمس بشأن تحديد الموعد كان اجتهاد منه بناءً على معطيات منها :- عودة الامور لطبيعتها من تاريخ ٢٩/١٠ وأن التقديم للعام الماضي كان من شهر شوال ، وأيضا حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التعاون مع أولياء الامور في اعطائهم وقت كافي للتسجيل

و يواصل مركز الرعاية المتميزة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، جهوده لتقديم جميع الخدمات أمام طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تمكنهم من بناء الشخصية المتوازنة.

وكان الحارثي، قد صرح بإن التقديم لهذا العام بالمركز سيبدأ في شهر ذو القعدة القادم.

وأضاف أن أهداف المركز التي يسعى لتحقيقها تتمثل في التشخيص المبكر للحالات المتقدمة على أيدي فريق متكامل متعدد التخصصات، تعديل السلوك والعمل على بناء الشخصية المتوازنة، تخفيف التوتر والكبت الذي يعاني منه طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وضبط انفعلاتهم وعواطفهم، مساعدة الطالب على فهم صفاته النفسية ومعرفة إمكانياته الاجتماعية والمهنية، تدريب الطالب على تصريف أموره وغرس ثقته بنفسه والآخرين، اكتشاف مواهب الطالب وتدعيمها، تحقيق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة الأمر من خلال برامج تربوية وتوعوية، تحقيق البهجة والسرور على الطلاب من خلال البرامج الترفيهية المتنوعة الهادفة، تقديم برامج توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لمعرفة احتياجات أبنائهم وكيفية التعامل معهم.